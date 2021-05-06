Требовал деньги за изменение меры пресечения: Во Львове задержали полицейского

Львовская областная прокуратура

За свою "помощь" он хотел получить 3 тысячи долларов

Во Львове во время получения неправомерной выгоды задержали полицейского, который за взятку обещал повлиять на рассмотрение уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержан старший участковый офицер одного из отделов полиции Львовского райуправления Главного управления Нацполиции во Львовской области за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный полицейский требовал 3 тысячи долларов США у жителя Львова за влияние на судью, который осуществляет рассмотрение дела в отношении его знакомого – обвиняемого в законченном покушении на грабеж.

"Средства предназначались за изменение меры пресечения с содержания под стражей на не связанный с ограничением свободы, а также переквалификацию правонарушения по более мягкой статье УК Украины", - пояснили в офисе генпрокурора.

Следовательно, во время обысков у полицейского был изъят автомобиль и полученные средства.



Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, после их завершения будет решаться вопрос о сообщении полицейскому о подозрении, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

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