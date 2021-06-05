Торговала рядом: Под Ровно владелица салона разбила голову бабушке банкой сметаны

Бизнес-леди разозлило то, что пожилая женщина торгует молочкой вблизи ее заведения

На Ровенщине владелица салона разбила голову пенсионерке банкой сметаны из-за того, что та торговала домашней продукцией возле ее заведения. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел накануне около 18:30 в Костополе. Пожилая женщина, проживающая в селе Корчевье, привезла в город домашнюю продукцию и стала, как и многие другие селянки, продавать ее возле рынка на улице Грушевского.

Такая стихийная торговля не понравилась владелице одного из заведений рядом. Между предпринимательницей и бабушкой возник конфликт, в ходе которого последняя получила банкой со сметаной удар по голове.

"Пострадавшую "скорой" доставили в больницу. После оказания помощи ее отпустили", - отметили в полиции.

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Сейчас по этим фактом начато уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно в Николаевской области мужчина с ножом напал на 16-летнего парня. В результате ножевого ранения в сердце подросток погиб на месте происшествия.