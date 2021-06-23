Терроризировали жителей вымогательством: В Ивано-Франковске задержали преступную банду

Злоумышленников нейтрализовали во время нападения на предпринимателя

Задержание преступников Управление СБУ в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске задержали организатора и трех участников преступной группировки, которая терроризировала жителей города и занималась рейдерскими захватами коммерческих объектов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Спецназначении СБУ задержали организатора и трех участников группировки во время разбойного нападения уголовников на предпринимателя. Злоумышленники ворвались в помещение, завладели деньгами потерпевшего и, применяя насилие, требовали у него $50 тыс., которые мужчина держал в биткоинах", - уточняется в сообщении.

К тому же в спецслужбе отмечают, что возглавлял банду криминальный авторитет, который уже ранее был осужден за тяжкие преступления.

Сами же преступники выискивали жертв, забирали их деньги и облагали регулярной "данью". Кроме того, они запугивали потерпевших физической расправой, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с жителей, участвовали в рейдерских разборках.

"Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители изъяли незарегистрированное оружие и патроны, запрещенные психотропные вещества и деньги, полученные преступным путем", - добавляет пресс-служба.

Преступникам сообщено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование, чтобы установить другие случаи преступной деятельности банды.

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