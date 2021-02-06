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Телеведущая Оксана Марченко выпускает новый проект "Паломница"

Украинская телеведущая Оксана Марченко ZIK.UA

Оксана Марченко выпускает новый проект под названием "Паломница". Тизер к нему телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

На работу над новым проектом Оксану Марченко благословил Блаженнейший Онуфрий. Как написала телеведущая, "Паломница" снята в жанре авторского кино.

"Эти фильмы о главном - о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что к Нему никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное - получить ответы", - рассказала о проекте Оксана Марченко в своем посте.

На видео телезвезда выходит из машины, заходит в церковь и ставит свечу. Точная дата выхода еще не названа, но Оксана Марченко пообещала своим подписчикам, что свое новое творение покажет совсем скоро.

Планировалось, что фильмы выйдут на телеканале ZIK, но его недавно закрыли. О том, где и когда выйдет "Паломница", телеведущая расскажет в скором времени в своих соцсетях.

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