Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK проинформировали международную общественность, посольства, международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ
Телеканалы медиахолдинга "Новости" "112 Украина", NewsOne и ZiK проинформировали международную общественность, посольства, международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ и ограничении свободы слова в Украине. Соответствующие письма были направлены:
Председателю Европейского Совета
Генеральному секретарю Совета Европы
Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы
Представительству Европейского Союза
Председателю ОБСЕ и Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Офису Комиссара по правам человека Совета Европы
Платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов
Комитету по защите журналистов
Репортерам без границ
Human Rights Watch
Международной федерации журналистов
Европейской федерации журналистов
Freedom House
Другим европейским и международным организациям, продвигающим права человека и защиту журналистов.
Главам дипломатических представительств в Украине:
Посольство США
Посольство Франции
Посольство Германии
Посольство Италии
Посольство Испании
Посольство Австрии
Посольство Великобритании.
Напомним, власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK.
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости".
Медиахолдинг расценивает это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ.
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.