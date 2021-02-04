Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK проинформировали международную общественность, посольства, международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ

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Телеканалы медиахолдинга "Новости" "112 Украина", NewsOne и ZiK проинформировали международную общественность, посольства, международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ и ограничении свободы слова в Украине. Соответствующие письма были направлены:

Председателю Европейского Совета

Генеральному секретарю Совета Европы

Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы

Представительству Европейского Союза

Председателю ОБСЕ и Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Офису Комиссара по правам человека Совета Европы

Платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов

Комитету по защите журналистов

Репортерам без границ

Human Rights Watch

Международной федерации журналистов

Европейской федерации журналистов

Freedom House

Другим европейским и международным организациям, продвигающим права человека и защиту журналистов.

Главам дипломатических представительств в Украине:

Посольство США

Посольство Франции

Посольство Германии

Посольство Италии

Посольство Испании

Посольство Австрии

Посольство Великобритании.

Напомним, власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости".

Медиахолдинг расценивает это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.