Команда Зеленского дала понять западным партнерам, что никакого диалога между Киевом и Москвой не будет, - Волошин о санкциях против Медведчука

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Нынешним решением СНБО команда президента Владимира Зеленского объяснила западным партнерам Украины, что никакого диалога между Москвой и Киевом быть не может.

Об этом во время включения в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.

Олег Волошин отметил, что санкции, которые СНБО наложил на семью Виктора Медведчука, никак не повлияют на политическую деятельность оппозиционного политика, он как ходил в ВРУ на заседание, так и будет продолжать это делать.

"Никаких таких ограничений на его политическую деятельность эти санкции не накладывают. Мы работаем в таком режиме, как и работали", – сказал народный депутат.

Вместе с тем он отметил, что такие действия действующей власти свидетельствуют о неготовности к миру в Украине.

"Этим решением СНБО и команда Зеленского объяснили нашим западным партнерам, что никакого диалога между Москвой и Киевом быть не может. Сегодня они это четко довели к сведению и Берлина, и Парижа, и Вашингтона", – подчеркнул политик.

Новости по теме: Журавский о санкциях против Медведчука: Зеленский замахнулся на основы конституционного порядка в стране

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.