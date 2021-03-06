Сутки в ООС: Семь нарушений "тишины", под Марьинкой ранен боец ВСУ

Состояние раненого воина - тяжелое

Так, вблизи населенного пункта Пески, незаконные вооруженные формирования открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а также осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино.

Также неподалеку Водяного противник вел прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета НВФ обстреливали наши позиции вблизи Талаковки.

"В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций из снайперского оружия. Вследствие этого, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований.

Новости по теме: ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе

"С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - говорят военные.

С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне ОБСЕ заявила, что зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима тишины. Большинство из них на Луганщине.