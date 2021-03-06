live
Новости » События Читати новину українською

Сутки в ООС: Семь нарушений "тишины", под Марьинкой ранен боец ВСУ

Фото из открытых источников

Состояние раненого воина - тяжелое

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески, незаконные вооруженные формирования открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а также осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенного пункта Широкино.

Также неподалеку Водяного противник вел прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета НВФ обстреливали наши позиции вблизи Талаковки.

"В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций из снайперского оружия. Вследствие этого, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований.

Новости по теме: ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе

"С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - говорят военные.

С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне ОБСЕ заявила, что зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима тишины. Большинство из них на Луганщине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Раненный военный и четыре нарушения "режима тишины": Как прошли сутки на Донбассе Сутки на Донбассе: НВФ семь раз нарушили "режим тишины", 9 бойцов травмированы На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима огня, - ООС Задержан член НВФ и ранен военный ВСУ: Как прошли сутки на Донбассе

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21