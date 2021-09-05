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Сутки на Донбассе: Вчера НВФ два раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая

 Фото из открытых источников

Один военнослужащий получил огнестрельное ранение

За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Старогнатовки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-тяжелое.

На обстрелы вооруженных формирований украинские защитники открывали ответный огонь.

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Напомним, ранее, с начала суток, 4 сентября, зафиксирован один обстрел позиций украинских военных на Донбассе. Согласно сообщению, в направлении Старогнатовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

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