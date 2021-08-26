Сутки на Донбассе: Вчера НВФ 5 раз открывали огонь в сторону украинских позиций

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, вблизи Новолуганського незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Травневого противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Катериновки НВФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

К слову, по состоянию на утро 26 августа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины не зафиксировано.

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