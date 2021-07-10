Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, еще трое были ранены

Фото из открытых источников

Всего в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

За сутки 9 июля в районе проведения Операции объединенных сил в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью, еще один - ранение, двое – боевое травмирование. Об этом говорится в утреннем сводке пресс-центра ООС.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью... Кроме того, один военный получил ранения, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

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При этом уточняется, что в целом в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, вблизи населенного пункта Зайцевое противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Новотошковского российские НВФ вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды осуществлял обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого незаконные вооруженные формирования дважды вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Возле Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки НВФ осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А возле Орехового вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

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"По состоянию на 7 часов утра 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Мироновского НВФ применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Водяного, что на Приазовье, – из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино НВФ обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - отмечается в сообщении.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, накануне главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что на Донбассе ухудшается ситуация безопасности, в частности количество нарушений "режима тишины" увеличилось в три раза.

Ранее специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила о ухудшении ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств на Донбассе.