Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили "режим тишины"
Потерь среди украинских защитников нет
За прошедшие сутки, 29 сентября, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Так, в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Пески НВФ обстреляли украинские позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Шумов противник осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Лебединского четыре раза вел плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как отмечается, потерь среди украинских защитников нет.
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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, привлечены на Донбассе. Они находятся на переднем крае.