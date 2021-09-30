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Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили "режим тишины"

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 29 сентября, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Так, в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
 
Вблизи населенного пункта Пески НВФ обстреляли украинские позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
 
Неподалеку Шумов противник осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Лебединского четыре раза вел плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
 
Как отмечается, потерь среди украинских защитников нет.
 
 
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, привлечены на Донбассе. Они находятся на переднем крае.
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