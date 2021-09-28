Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня
Потерь среди украинских воинов нет
За прошедшие сутки, 27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в своем Facebook.
Как отмечается, в направлении Попасной незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки противник вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского НВФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В частности неподалеку Золотого-4 незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме этого, в районе населенного пункта Причепиловка НВФ использовали гранатометы различных систем.
Как отмечается, потерь среди украинских воинов нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 25 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате провокационных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.