Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Потерь среди украинских воинов нет

За прошедшие сутки, 27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в своем Facebook.

Как отмечается, в направлении Попасной незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки противник вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского НВФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.