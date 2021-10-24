Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили "режим тишины", двое военных ранены

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Состояние здоровья обоих воинов - удовлетворительное

За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в своем Facebook.

Отмечается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.

Кроме этого, в направлении Новогригорьевки НВФ дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.