Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили "режим тишины", двое военных ранены
Состояние здоровья обоих воинов - удовлетворительное
За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в своем Facebook.
Отмечается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.
Кроме этого, в направлении Новогригорьевки НВФ дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В результате враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 22 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В том числе двое военных ранены.