Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди украинских защитников нет
За прошедшие сутки, 15 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Согласно сообщению, неподалеку Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного – из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Светлодарск, противник предпринял провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
С начала текущих суток, 16 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не может отказаться от Минских соглашений, однако их необходимо модернизировать.