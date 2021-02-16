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Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим прекращения огня

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 15 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
 
Согласно сообщению, неподалеку Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного – из ручного противотанкового гранатомета.
 
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Светлодарск, противник предпринял провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
 
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
 
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
 
С начала текущих суток, 16 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
 
 
Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не может отказаться от Минских соглашений, однако их необходимо модернизировать.
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