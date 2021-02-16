Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим прекращения огня

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Боевых потерь среди украинских защитников нет

Согласно сообщению, неподалеку Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного – из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Светлодарск, противник предпринял провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.