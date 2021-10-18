Сутки на Донбассе: НВФ совершили четыре обстрела украинских позиций

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

За прошедшие сутки, 17 октября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом говорилось в Fecebook Объединенных сил Украины.

Как отмечается, в направлении Луганского противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Также в сторону Талаковки НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

В Новозвановке позиции наших воинов противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Известно, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В частности, по состоянию на 7 часов утра 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, что в течение 16 октября на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Кроме этого, в направлении Луганского незаконные вооруженные формирования совершили два обстрела из гранатометов различных систем.