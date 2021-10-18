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Сутки на Донбассе: НВФ совершили четыре обстрела украинских позиций

Фото из открытых источников

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

За прошедшие сутки, 17 октября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом говорилось в Fecebook Объединенных сил Украины.

Как отмечается, в направлении Луганского противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Также в сторону Талаковки НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

В Новозвановке позиции наших воинов противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Известно, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В частности, по состоянию на 7 часов утра 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, что в течение 16 октября на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Кроме этого, в направлении Луганского незаконные вооруженные формирования совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

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