Сутки на Донбассе: НВФ совершили 4 обстрела, один боец получил огнестрельное ранение
Раненый воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное
За прошедшие сутки, 25 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Как отмечается, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
Вблизи Марьинки НВФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия, а в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.
В сторону Водяного незаконные вооруженные формирования вели обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате провокационных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета призвал обсудить вопрос обострение ситуации на Донбассе. По его словам, только за 14 дней погибли четверо украинских военнослужащих.