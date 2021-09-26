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Сутки на Донбассе: НВФ совершили 4 обстрела, один боец получил огнестрельное ранение

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Раненый воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное

За прошедшие сутки, 25 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Как отмечается, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
 
Вблизи Марьинки НВФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия, а в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.
 
В сторону Водяного незаконные вооруженные формирования вели обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
 
В результате провокационных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
 
 
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета призвал обсудить вопрос обострение ситуации на Донбассе. По его словам, только за 14 дней погибли четверо украинских военнослужащих.
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