Сутки на Донбассе: НВФ совершили 4 обстрела, один боец получил огнестрельное ранение

Раненый воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное

Как отмечается, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки НВФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия, а в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.

В сторону Водяного незаконные вооруженные формирования вели обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.