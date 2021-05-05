Сутки на Донбассе: НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Согласно сообщению, вблизи Водяного противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и дважды открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-го калибра и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки НВФ осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское – еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Железное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.