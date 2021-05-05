Сутки на Донбассе: НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди украинских защитников нет
За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения Операции объединенных сил, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, вблизи Водяного противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и дважды открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-го калибра и из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки НВФ осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское – еще и из гранатометов различных систем.
В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Железное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Кроме того, по состоянию на утро 5 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.
Напомним, в Донецкой области вблизи линии соприкосновения мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.