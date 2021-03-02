Сутки на Донбассе: НВФ семь раз нарушили "режим тишины", 9 бойцов травмированы
В частности, в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один воин получил боевое ранение, еще восемь - боевое травмирование
За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье противник открывал прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя и Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки НВФ обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского был зафиксирован огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия.
Как отмечается, неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь.
Кроме того, неподалеку Богдановки незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское НВФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
По всем фактам зафиксированных нарушений Украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в рамках координационного механизма через СММ ОБСЕ.
По состоянию на 07:00 2 марта, обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
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Напомним, в течение 28 февраля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин.