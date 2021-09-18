Сутки на Донбассе: НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня

Заседание по обострению ситуации на Донбассе отменили из-за коронавируса Фото из открытых источников

Двое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения

За прошедшие сутки, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано СЕМЬ нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя НВФ дважды совершили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Новости по теме: На Донбассе НВФ совершили 8 обстрелов: Ранен местный житель

В направлении населенного пункта Зайцевое противник открывал огонь из гранатометов различных систем и произвели дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

Новости по теме: Украина требует расширить санкции против РФ из-за выборов в Госдуму на Донбассе и в Крыму

Напомним, ранее, 16 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями, в результате чего они обстреляли село. В частности, в результате тренировок было повреждено здание храма XIX века.