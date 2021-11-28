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Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе

 Цензор.нет

Потерь среди украинских бойцов нет

На Донбассе за прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. А вблизи Южного совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

Также в сторону Золотого-4 НВФ применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

При этом, недалеко от населенного пункта осуществлено дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В частности в районе Новолуганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В то же время, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

А по состоянию на 7 часов утра, 28 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.

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Напомним, что ранее в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

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