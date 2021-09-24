Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня

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Потерь среди украинских воинов нет

За прошедшие сутки, 23 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ОС в своем Facebook.

Как отмечается, в направлении Пивденного незаконные вооруженные формирования вели беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского противник совершил прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности вечером НВФ трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди украинских воинов нет.

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