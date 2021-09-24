Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня
Потерь среди украинских воинов нет
За прошедшие сутки, 23 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ОС в своем Facebook.
Как отмечается, в направлении Пивденного незаконные вооруженные формирования вели беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского противник совершил прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В частности вечером НВФ трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.
Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.
Потерь среди украинских воинов нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано двенадцать нарушений режима прекращения огня. В результате двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения.