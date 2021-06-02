Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Новгородское незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Песков НВФ в направлении позиций украинских защитников вел огонь из стрелкового оружия.

Как отмечается, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Кроме того, по состоянию на утро 2 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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