Сутки на Донбассе: НВФ один раз нарушили режим прекращения огня

Минобороны

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны НВФ. Во время плановых полетов БПЛА миссии над территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка и Светлый луч.