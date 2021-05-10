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Сутки на Донбассе: НВФ один раз нарушили режим прекращения огня

Минобороны

Боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Как отмечается, вблизи Авдеевки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
 
Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны НВФ. Во время плановых полетов БПЛА миссии над территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка и Светлый луч.
 
Возле населенных пунктов Железное и Калиново наблюдатели миссии, в результате глушения сигнала, не смогли поднять в воздух БПЛА.
 
По состоянию на утро 10 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня недалеко от населенного пункта Троицкое.
 
 
Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о 807 нарушений режима тишины на Донбассе.
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