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Сутки на Донбассе: НВФ два раза нарушили "режим тишины", погиб военный

Фото из открытых источников

Украинские защитники открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано два нарушение режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, в направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Известно, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Напомним, на Донбассе 25 ноября со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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