Сутки на Донбассе: НВФ девять раз нарушили "режим тишины"

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

Отмечается, что неподалеку шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки НВФ дважды осуществили обстрелы, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Нью-Йорка войска открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского они вели огонь дважды, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, из минометов калибра 82 мм незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел пограничного контрольного поста первого оборонительного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме этого, недалеко от Водяного, что на Приазовье, наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Подчеркивается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий НВФ нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Напомним, ранее мы писали, что в течение прошедших суток, 23 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.