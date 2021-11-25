Сутки на Донбассе: НВФ девять раз нарушили "режим тишины"
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет
Отмечается, что неподалеку шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Каменки НВФ дважды осуществили обстрелы, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Нью-Йорка войска открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского они вели огонь дважды, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В частности, из минометов калибра 82 мм незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел пограничного контрольного поста первого оборонительного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Кроме этого, недалеко от Водяного, что на Приазовье, наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
Подчеркивается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий НВФ нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, ранее мы писали, что в течение прошедших суток, 23 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.