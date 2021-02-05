Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, один военный ранен

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Вблизи Крымского был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-миллиметрового миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Также в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.