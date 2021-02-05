Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, один военный ранен
Вблизи Крымского был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений
За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-cлужба штаба ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-миллиметрового миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
Также в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного на Приазовье НВФ осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку населенного пункта Павлополь открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Напомним, недавно на Донбассе вблизи Шумов снайпер противника выстрелил в украинского военного. Защитнику была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.