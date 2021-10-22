Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также возле Пивденного НВФ осуществили обстрел из стрелкового оружия.

А в направлении Крымского противник вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Как известно, по состоянию на 7 часов утра 22 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности неподалеку от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 269 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Так, в Донецкой области организация зафиксировала 216 нарушений "режима тишины", включая 16 взрывов. Из них - три взрыва в воздухе, 13 взрывов неопределенного происхождения.