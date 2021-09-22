Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня
Потерь среди украинских защитников нет
За прошедшие сутки, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в своем Facebook.
Как отмечается, вблизи Каменки незаконные вооруженные формирования применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
Возле Лебединского НВФ задействовали гранатометы различных систем.
Кроме этого, в сторону Новолуганского незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.
В штабе ООС отметили, что потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, ранее мы писали, что в течение суток, 21 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили "режим тишины" но в очередной раз использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.