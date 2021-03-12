Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили перемирие, один боец ранен

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там применили по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате провокационного огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На действия противника нашими воинами дан адекватный ответ.

К слову, незаконные вооруженные формирования также осуществили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в пределах которой противник уже второй месяц подряд проводит работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.