Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили перемирие, один боец ранен
Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное
За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия.
Кроме того, НВФ обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Там применили по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В результате провокационного огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На действия противника нашими воинами дан адекватный ответ.
К слову, незаконные вооруженные формирования также осуществили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в пределах которой противник уже второй месяц подряд проводит работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.
С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески НВФ открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.
Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что до конца марта будет презентован новый, созданный Германией и Францией, план мирного урегулирования конфликта на Донбассе.