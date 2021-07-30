Сутки на Донбассе: НВФ 9 раз нарушили "режим тишины", потерь нет

Фото из открытых источников

В районе населенного пункта Зайцево НВФ осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2

Согласно сообщению, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку от Водяного, на Приазовье, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы был зафиксирован огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное НВФ обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра, а в направлении Авдеевки вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Золотого-4 противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Новотошковского применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.