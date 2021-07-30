home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Сутки на Донбассе: НВФ 9 раз нарушили "режим тишины", потерь нет

Фото из открытых источников

В районе населенного пункта Зайцево НВФ осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2

За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
 
Неподалеку от Водяного, на Приазовье, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
 
Вблизи поселка Шумы был зафиксирован огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
 
В районе населенного пункта Пивденное НВФ обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра, а в направлении Авдеевки вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
 
Неподалеку от Золотого-4 противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Новотошковского применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
 
В районе населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
 
Как отмечается, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
 
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
 
 
Напомним, в населенном пункте Зайцево Донецкой области, неподалеку от линии разграничения, нашли незаконный склад оружия, спрятанный на территории алебастрового завода. 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект