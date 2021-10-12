Сутки на Донбассе: НВФ 9 раз нарушили "режим тишины", один военный ранен
Воин находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное
За прошедшие сутки, 11 октября, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отмечается, позиции украинских воинов возле Южного враг трижды обстрелял, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Вблизи Крымского НВФ вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
А в сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Также неподалеку Талаковки НВФ обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Кроме этого, по состоянию на 7 часов утра, 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, с начала минувших суток, 11 октября, незаконные вооруженные формирования четыре раза открыли огонь по позициям Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.