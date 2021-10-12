Сутки на Донбассе: НВФ 9 раз нарушили "режим тишины", один военный ранен

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Воин находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное

За прошедшие сутки, 11 октября, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, позиции украинских воинов возле Южного враг трижды обстрелял, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского НВФ вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

А в сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Также неподалеку Талаковки НВФ обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Кроме этого, по состоянию на 7 часов утра, 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Как сообщалось ранее, с начала минувших суток, 11 октября, незаконные вооруженные формирования четыре раза открыли огонь по позициям Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.