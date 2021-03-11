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Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, погиб военный

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

В результате обстрела со стороны противника, боец получил тяжелое ранение, однако медикам не удалось его спасти

За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Южное и Троицкое НВФ открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Авдеевки и Водяного, на Приазовье противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
 
Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка НВФ открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
 
Также они в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка.
 
В результате провокационного огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.
 
Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, 10 марта, зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калиново. Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренные координационным механизмом.
 
По состоянию на утро 11 марта обстрелов не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами.
 
 
Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что до конца марта будет презентован новый, созданный Германией и Францией, план мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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