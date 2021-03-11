Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, погиб военный

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

В результате обстрела со стороны противника, боец получил тяжелое ранение, однако медикам не удалось его спасти

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Южное и Троицкое НВФ открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Авдеевки и Водяного, на Приазовье противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка НВФ открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также они в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка.

В результате провокационного огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.