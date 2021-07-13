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Сутки на Донбассе: НВФ 5 раз нарушили "режим тишины" и запустили БПЛА

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет

За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, вблизи Золотого-4 незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.
 
Возле Катериновки противник дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Неподалеку Водяного, на Приазовье, НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
 
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
 
На обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские защитники открывали огонь в ответ.
 
По состоянию на утро 13 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
 
Как отмечается, боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
 
 
Напомним, ранее главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что на Донбассе ухудшается ситуация с безопасностью в частности количество нарушений "режима тишины" увеличилось в три раза.
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