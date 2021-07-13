Сутки на Донбассе: НВФ 5 раз нарушили "режим тишины" и запустили БПЛА

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет

Согласно сообщению, вблизи Золотого-4 незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия. За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС

Возле Катериновки противник дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, на Приазовье, НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские защитники открывали огонь в ответ.