Сутки на Донбассе: НВФ 5 раз нарушили "режим тишины"

Территория Донбасса Фото из открытых источников

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки НВФ совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку Южного войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Известно, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Напомним, 19 ноября на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Они применяли гранатометы, пулеметы и минометы.