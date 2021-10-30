Сутки на Донбассе: НВФ 19 раз нарушили режим тишины, пятеро бойцов ранены

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

В частности, НВФ один раз осуществили обстрел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, вблизи Причепиловки НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в направлении Зайцево - дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Майорского и дважды в у Новотошковского применил применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоселовки был зафиксирован обстрел из минометов калибра 82 мм, тогда как в направлении Катериновки - два раза использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции неподалеку Водяного, что на Приазовье, попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.

Также неподалеку Павлополя противник два раза совершил обстрелы из гранатометов различных систем.

Как отмечается, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

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Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов село Гранитное на Донбассе. По факту нарушения законов и обычаев вооруженного конфликта прокуратура возбудила уголовное дело.