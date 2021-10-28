Сутки на Донбассе: НВФ 15 раз нарушили "режим тишины", погиб украинский боец

Фото из открытых источников

В Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии соприкосновения

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штабу ООС.

Как отмечается, вблизи Гранитного НВФ дважды совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского противник четыре раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

У Новотошкивского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного, что на Приазовье, применились ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Широкино противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Сообщается, что возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Напомним, ранее, 26 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 6 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.