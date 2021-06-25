Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

Состояние здоровья раненого – средней тяжести

За прошедшие сутки, 24 июня, на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС

Согласно сообщению, возле населенного пункта Новгородское незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку от Пивденного дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы противник применял 120-мм минометы, тогда как, вблизи Марьинки дважды открывал огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

В направлении Старогнатовки НВФ осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник обстреливал военных Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского НВФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского – из минометов 82-го калибра.

Возле Красногоровки были зафиксированы обстрелы наших позиций из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Пески противник дважды обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск НВФ осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.