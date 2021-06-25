Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", есть раненый
Состояние здоровья раненого – средней тяжести
За прошедшие сутки, 24 июня, на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, возле населенного пункта Новгородское незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку от Пивденного дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.
В районе поселка Шумы противник применял 120-мм минометы, тогда как, вблизи Марьинки дважды открывал огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".
В направлении Старогнатовки НВФ осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Приазовье, неподалеку Водяного, противник обстреливал военных Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Невельского НВФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского – из минометов 82-го калибра.
Возле Красногоровки были зафиксированы обстрелы наших позиций из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Пески противник дважды обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск НВФ осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого – средней тяжести.
По состоянию на утро 25 июня зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау отметила ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе.