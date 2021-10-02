Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены
Состояние обоих раненых удовлетворительное
За прошедшие сутки, 1 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресслужба штабу ООС.
Как отмечается, возле Новозвановки и Новоалександровки НВФ осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм.
В частности второе в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория.
Потерь среди гражданского населения нет.
Отмечается, что позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В направлении Крымского незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Подчеркивается, что в Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского.
В районе Нью-Йорка НВФ вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БпЛА и осуществил сброс ВОГ-17.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых удовлетворительное.
Напомним, за прошедшие сутки, 30 сентября, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один-огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-средней тяжести.