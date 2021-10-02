Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены

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Состояние обоих раненых удовлетворительное

За прошедшие сутки, 1 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресслужба штабу ООС.

Как отмечается, возле Новозвановки и Новоалександровки НВФ осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. В частности второе в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Отмечается, что позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем. Новости по теме: СММ ОБСЕ фиксирует наибольшее число обстрелов на Донбассе за 14 месяцев

Вблизи Луганского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении Крымского незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подчеркивается, что в Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского.

В районе Нью-Йорка НВФ вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БпЛА и осуществил сброс ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых удовлетворительное.