Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", четверо бойцов ранены

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Еще один военнослужащий получил боевую травму

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, девять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Как отмечается, в районе Новоалександровки НВФ дважды совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

У Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Известно, что в сторону Крымского незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В районе Шумов противник применил станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

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Напомним, в течение 16 ноября со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.