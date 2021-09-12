Сутки на Донбассе: Двое бойцов ВСУ погибли и еще десять травмированных

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Всего НВФ осуществили 14 обстрелов

За прошедшие сутки, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, в направлении Новогнатовки НВФ обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Из этого же крупнокалиберного оружия незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждено частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

Также, из артиллерии калибра 122 мм противник дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого.

В районе Золотого-4 открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк НВФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Также в Донецкой области зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять получили ранения, еще один — боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников- средней тяжести, остальных- удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, 10 сентября, в районе операции Объединенных Сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Также еще трое украинских военнослужащих получили ранения.