Сутки на Донбассе: НВФ 13 раз открывали огонь, двое бойцов ранены
Состояние одного раненого - удовлетворительное, второго – средней тяжести
За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле поселка Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новогригорьевки НВФ применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, а неподалеку от Светлодарска - минометы 82-го калибра.
Вблизи Водяного, возле Донецка, противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров, а возле Красногоровки - только минометы 120-го калибра.
В районе населенного пункта Новоалександровка незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Старогнатовки - дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Новотошковского обстреливал наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, второго – средней тяжести.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Кроме того, на в Луганской области был зафиксирован пролет БПЛА с пересечением линии разграничения.
Напомним, за предыдущие сутки, 13 июля, на Донбассе были ранены пятеро военных, еще один боец получил боевое травмирование. Кроме того, один украинский защитник погиб.