Сутки на Донбассе: НВФ 13 раз открывали огонь, двое бойцов ранены

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

Состояние одного раненого - удовлетворительное, второго – средней тяжести

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле поселка Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки НВФ применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, а неподалеку от Светлодарска - минометы 82-го калибра.

Вблизи Водяного, возле Донецка, противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров, а возле Красногоровки - только минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Старогнатовки - дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Новотошковского обстреливал наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, второго – средней тяжести.