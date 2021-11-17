Сутки на Донбассе: НВФ 13 раз нарушили "режим тишины", один боец ранен

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Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Марьинки НВФ вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, возле Причепиловки совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Неподалеку Травневого обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Известно, что в районе Новоалександровки войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Муратово незаконные вооруженные формирования вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Попасной обстрел осуществлялся из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Песков противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Сообщается, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Напомним, с начала суток 16 ноября НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.