Сутки на Донбассе: НВФ 13 раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены

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Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевую травму

За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в своем Facebook.

Отмечается, что неподалеку от Золотого - 4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.



В направлении Красногоровки НВФ осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.



Кроме этого, в сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В том числе наши позиции в районе Новолуганського противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.



Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.



Вблизи Луганского НЗФ два раза вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.



Также неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка вторая враг использовал станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



В районе Зайцево огонь открывался из стрелкового оружия.



Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



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Напомним, ранее мы писали, что в течение суток 22 октября со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, одного военного ранили. Возле Новозвановки НВФ применили противотанковый ракетный комплекс.