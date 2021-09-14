Сутки на Донбассе: НВФ 12 раз обстреляли украинские позиции, погиб боец

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

О всех фактах нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ

За прошедшие сутки, 13 сентября, на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого незаконные вооруженные формирования вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка НВФ совершили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, а в районе Золотого-4 открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а вблизи Новоалександровки трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Причепиловки незаконные вооруженные формирования дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении населенного пункта Попасная противник дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Напомним, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое военнослужащих погибли, девятеро – получили ранения, еще один – боевое травмирование. Состояние здоровья троих защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.