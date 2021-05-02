Сутки на Донбассе: НВФ 12 раз нарушили режим "тишины", один боец ранен

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Состояние здоровья раненого военнослужащего - удовлетворительное

За прошедшие сутки, 1 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, возле населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Трижды незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Южное, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Песков НВФ дважды совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, возле Водяного применил подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи населенного пункта Майорськ был замечен БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, НВФ сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В результате огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

По состоянию на утро 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "пасхальное перемирие" на Донбассе.