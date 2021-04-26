Сутки на Донбассе: НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь среди личного состава ООС нет

Согласно сообщению, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Неподалеку Песков противник обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское НВФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

Как отмечается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате провокационных обстрелов нет.