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Сутки на Донбассе: НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь среди личного состава ООС нет

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
 
Неподалеку Песков противник обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
 
В пригороде населенного пункта Луганское НВФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
 
Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.
 
Как отмечается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате провокационных обстрелов нет.
 
Представители ОБСЕ были уведомлены через украинскую сторону СЦКК о действиях незаконных вооруженных формирований.
 
По состоянию на утро 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
 
 
Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Козак предложил советникам стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) до 27 апреля встретиться на Донбассе для обсуждения вопроса перемирия. Также он предложил привлечь к встрече переговорщиков со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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