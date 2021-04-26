Сутки на Донбассе: НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди личного состава ООС нет
За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Неподалеку Песков противник обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В пригороде населенного пункта Луганское НВФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.
Как отмечается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате провокационных обстрелов нет.
Представители ОБСЕ были уведомлены через украинскую сторону СЦКК о действиях незаконных вооруженных формирований.
По состоянию на утро 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Козак предложил советникам стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) до 27 апреля встретиться на Донбассе для обсуждения вопроса перемирия. Также он предложил привлечь к встрече переговорщиков со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР".