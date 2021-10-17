Сутки на Донбассе: НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня

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Четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

За прошедшие сутки, 16 октября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в направлении Луганского незаконные вооруженные формирования совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

А в сторону Новотошковского они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов возле Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Также вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского НВФ применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме этого, возле Широкино они открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм.

В частности в районе Свидлодарска обстрел осуществлялся из станковых противотанковых гранатометов.

Известно, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7 часов утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в течение 15 октября на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.