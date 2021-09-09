Сутки на Донбассе: НВФ 11 раз нарушали режим прекращения огня

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Двое военнослужащих получили осколочные ранения

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка НВФ применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также противник совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.

Кроме того, в Луганской области зафиксированы пролеты трех беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

В результате огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести.

В ответ на обстрелы НВФ украинские защитники открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

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Как сообщалось ранее, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Один военнослужащий получил огнестрельное ранение.