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Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за две тысячи гривен взятки

Его сообщника приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества

Судью Мукачевского горрайонного суда и бывшего начальника юридического отдела управления Пенсионного фонда (ПФУ) в Закарпатской области приговорили к лишению свободы за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на обвинительный приговор Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября.

Как отмечается, 11 сентября 2017 судья при посредничестве чиновника ПФУ получил 2 тысячи гривен взятки. За это служитель Фемиды должен был вынести судебное решение в пользу истца в управление соцзащиты населения Мукачевской РГА.

За взяточничество судье назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет. Его сообщника приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет о судье Михаиле Паке и начальнике юротдела Олеге Маковском.

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Как сообщалось ранее, общественная организация "Семьи Небесной Сотни" считает необходимым как можно скорее уволить судью Печерского суда города Киева Светлану Волкову и отменить принятые ею неправомерные решения.

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