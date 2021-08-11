Суд завершил следствие по делу об убийстве российского экс-депутата Вороненкова

Денис Вороненков. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Суд перешел к этапу дебатов

Украинский суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе прений прокурор попросил признать обвиняемых виновными в пособничестве убийству Вороненкова и назначить для них наказание в виде 12 лет пребывания за решеткой.

Также сторона обвинения хочет наказать одного из фигурантов дела еще и за незаконное хранение оружия, назначив ему 3 года за решеткой.

На следующем заседании суда будут заслушивать сторону защиты.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Нападавший был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице. Летом 2017 правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял слежку за русским, а также водителя, который подвозил киллера к месту убийства.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области погиб адвокат Святослав Пархоменко, который является защитником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.